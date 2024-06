De manto novo, Bahia vence Juventude e garante liderança na Série A2 | A TARDE

Em jogo atrasado da 5ª rodada da Séria A2 do Brasileirão Feminino, o Bahia venceu o Juventude por 3 a 0. O duelo foi realizado na tarde deste sábado, 8, na Arena Fonte Nova, e teve como novidade a estreia da nova camisa tricolor. Ellen, Letícia e Juliana marcaram os gols das Mulheres de Aço.

O resultado positivo garantiu o Bahia na primeira colocação do Grupo A com uma rodada de antecedência. São 16 pontos em 18 disputados com cinco vitórias e um empate, um aproveitamento de quase 89%.

Comandado pela treinadora Lindsay Camila, o Bahia jogou com: Yanne, Dan, Aila, Tchila e Ary (Liriel); Angela (Jaqueline), Treyci (Suelen), Vilma (Juliana); Ellen (Luana), Raíssa e Letícia.

Na última rodada da primeira fase, as Mulheres de Aço recebem a equipe do São José-SP. O duelo está marcado para as 15h do dia 23 de junho, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

