De olho na liderança. Bahia encara o São Paulo fora de casa

Ídolo do São Paulo, Ceni busca vencer seu antigo clube pela primeira vez - Foto: Tiago Caldas /EC Bahia

No duelo de tricolores que acontece hoje, no Morumbi, às 16h, o baiano tem a chance de, pela primeira vez desde 2017, assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. Além desse feito, o eventual triunfo serviria também para encerrar um longo tabu entre o técnico do Bahia e o clube no qual ele se tornou ídolo máximo: desde que trocou as luvas pela prancheta, em 2017, Rogério Ceni jamais venceu o São Paulo.



De acordo com a cultura popular, é importante oferecer uma parte da bebida ao santo em busca de proteção. Seguindo essa premissa e observando os números de Ceni contra o São Paulo, é possível concluir que o treinador estaria dando quase a sua bebida toda para a santidade. Em nove oportunidades em que enfrentou o Tricolor Paulista, seu time pontuou apenas duas vezes.

Quando comandava o Fortaleza, o técnico fez cinco jogos contra o São Paulo (dois empates e três derrotas); já pelo Flamengo foram três reveses em três partidas; apenas um jogo contra os paulistas Rogério fez como treinador do Bahia, e o final foi muito triste: aos 52 minutos do segundo tempo, o Esquadrão levou a pior (1 a 0). O confronto foi válido pela antepenúltima rodada do Brasileirão do ano passado e os baianos, no Z-4, ficaram bem preocupados com o risco de rebaixamento.

Interromper essa sequência se faz crucial para uma equipe que quer brigar até o fim do torneio na parte de cima da tabela, mas definitivamente essa não será uma tarefa fácil. O adversário é o atual sétimo colocado do Brasileiro e depois de um começo promissor do ‘professor’ Luis Zubeldía (incríveis 12 jogos sem perder), tropeçou por duas rodadas consecutivas. No entanto, no seu último compromisso no campeonato, reencontrou o caminho da vitória e quer fazer das derrotas recentes meros acidentes de percurso.

Atualmente com 66,7% de aproveitamento na elite (o seu melhor na era dos pontos corridos) e vindo de dois triunfos, o Bahia tem o melhor ataque da competição (20 gols, empatado com Botafogo e Flamengo). Um triunfo o deixaria com 27 pontos e daria sequência à sua melhor pontuação histórica com 13 rodadas disputadas de uma Série A. Já o tradicional adversário busca chegar aos 21 pontos para se manter próximo ao G-4.

Respeito mútuo

Se tem algo que marca o confronto desta tarde é o respeito mútuo entre os treinadores de ambas as equipes. Curiosamente, não existe no mundo alguém mais identificado com o São Paulo do que o técnico do Bahia — para muitos, o maior ídolo da rica história clube. E isso é algo que o próprio Zubeldía defende, conforme disse em declaração feita em entrevista sobre o jogo de hoje.

“Rogério é uma lenda viva. Basta recorrer às paredes para se dar conta do que é Rogério. Observei, anos atrás, o São Paulo, o futebol brasileiro. Se não sabe quem é Rogério, você não sabe o que é o São Paulo”, comentou o argentino.

Do lado do time vermelho, azul e branco, Rogério Ceni, que tem se mostrado cauteloso mesmo com sua equipe jogando um futebol convincente há algum tempo, fez questão de levantar a moral do clube paulista. O treinador colocou o Soberano como um dos cotados ao título do Brasileirão em sua análise, feita no pós-jogo do triunfo por 2 a 1 contra o Vasco, na última quarta-feira.

“É sempre difícil [enfrentar o São Paulo], é um grande time. Vinha de 12 jogos invicto, perdeu para o Cuiabá e para o Vasco, mas vejo o São Paulo, com exceção ao jogo contra o Vasco, que foi abaixo, como um dos candidatos a estar entre os quatro primeiros. Até ao título. Achou um time fortíssimo. Claro, quando não tem muitas ausências, muitas trocas. O São Paulo, em casa, com pressão da torcida, de 40, 50 mil pessoas, é um time dificílimo de se enfrentar”, avaliou Ceni.

Histórico

A partida de hoje é a de número 50 entre as equipes, e o histórico de jogos revela equilíbrio. Enquanto o Tricolor de Aço venceu 16 vezes (33% de aproveitamento), o Tricolor Paulista foi superior em 18 ocasiões. O placar acabou em igualdade em outros 15 embates. Nos últimos cinco encontros, o Bahia venceu um, empatou outro e foi derrotado três vezes