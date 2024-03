De olho na liderança do Grupo B, Bahia encara o CRB em Maceió | A TARDE

O Esporte Clube Bahia viajou para a capital alagoana na tarde desta terça-feira, 27, visando o confronto contra o CRB, que vale a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste de 2024 para a equipe azul, vermelha e branca. O duelo será disputado na casa dos Regatianos, no Estádio Rei Pelé, às 21h30, nesta quarta-feira, 28, e o Esquadrão não terá vida fácil, já que os alvirrubros lideram o Grupo A da competição com duas vitórias e um empate, em três jogos.

Além da liderança no Nordestão, o CRB também está no topo do Campeonato Alagoano de 2024, e está invicto na temporada. Ao todo, o clube jogou 10 partidas, saindo vencedor em sete oportunidades e empatando os outros três jogos.

No momento, o Tricolor de Aço está na 2ª posição do Grupo B, com seis pontos somados em três jogos disputados, atrás apenas do Fortaleza, que tem sete pontos, mas que jogou uma partida a mais que a equipe comandada por Rogério Ceni.

Histórico do confronto:

No total, as equipes já se enfrentaram 34 vezes, em quatro competições distintas, e o Bahia tem ampla vantagem, com 21 triunfos. Os alagoanos só venceram o Esquadrão em três oportunidades, e última vitória ocorreu há 22 anos, em 2002, pelo Nordestão. As outras vitórias dos Regatianos aconteceram em 1984 e 1973, e além disso, o confronto terminou empatado em 10 oportunidades.