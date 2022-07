De olho no DM, Bahia começa preparação para jogo contra o Náutico

O elenco do Bahia volta aos treinamentos nesta terça-feira, 26, focando suas atenções para o encontro com o Náutico em jogo válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na sexta-feira, 29, às 19h, na Fonte Nova, porém, o primeiro adversário da semana para o técnico Enderson Moreira é conseguir a liberação do Departamento Médico para contar com dois reforços para o confronto do final da semana.

No DM Tricolor estão o volante Patrick de Lucca e o meia-atacante Marco Antônio. Os dois jogadores reclamaram de dores na coxa após o empate com o CRB e ficaram de fora do encontro com o Cruzeiro. Agora é aguardar a reavaliação que deve ser feita nesta terça-feira, 25, para saber se voltam para brigar por uma posição no time titular.

Quem está de volta é o zagueiro Ignácio. O jogador cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo levado no empate com o CRB e agora volta a ser opção para Enderson Moreira. O zagueiro deve retornar no lugar de Didi, caso o treinador opte pela manutenção do esquema com três zagueiros.

Por outro lado, o treinador já sabe que não vai contar com o meia argentino, Lucas Mugni. O atleta está suspenso, pelo terceiro cartão amarelo levado na derrota para o Cruzeiro, em jogo realizado no último sábado.

O Bahia entra em campo com a quarta melhor campanha da Série B com 34 pontos conquistados e busca retornar aos caminhos do triunfo na Fonte Nova, fato que não ocorre há cinco jogos, três derrotas (Atheltico, Novorizontino e Chapecoense) e dois empates (Grêmio e CRB).