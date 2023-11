De olho no São Paulo, Ceni realiza treino tático; confira | A TARDE

No CT Evaristo de Macedo, na manhã desta segunda-feira (27), a equipe começou o dia reunida no auditório para assistir a um vídeo analisando os acertos e erros da última partida contra o Corinthians.

Logo em seguida, no campo 2, os jogadores participaram de uma sessão de atividades físicas e técnicas. O primeiro exercício envolveu bola sendo realizado em um espaço reduzido, como um mini-campo. Divididos em dois times, os jogadores disputaram várias partidas em trios.

O segundo momento foi focado em aspectos táticos, acontecendo em campo aberto. Sob o comando de Rogério Ceni, a equipe trabalhou em ajustes táticos e experimentou algumas opções táticas. Na terceira fase, houve outra atividade tática conduzida pelo treinador no campo 2, enquanto outra parte do time foi para o campo 1 para um treino específico de bola parada. O último treino com bola está marcado para a manhã de terça-feira (28).

Após o término das atividades, alguns jogadores permaneceram em campo para praticar cobranças de falta frontais. O zagueiro Raul Gustavo participou normalmente do treino.