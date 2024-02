De volta ao time? Marcos Victor viajou com delegação do Bahia | A TARDE

A delegação do Esporte Clube Bahia viajou nesta terça-feira, 20, rumo à São Luís, capital do Maranhão, para o confronto desta quarta-feira, 21, contra o Moto Club-Ma, às 20h, no Estádio Nhozinho Santos, válido pela 1ª fase da Copa do Brasil.

O Esquadrão deixou a capital baiana há pouco mais de uma hora e divulgou nas suas redes sociais algumas fotos da delegação tricolor, mas uma delas em questão, acabou chamando mais atenção. Isso porque o zagueiro Marcos Victor, que disputou apenas dois jogos nesta temporada, viajou com o grupo para o Maranhão.

O jovem zagueiro, de 22 anos, tem ficado de fora das últimas listas de relacionados do treinador Rogério Ceni, e sua presença na delegação acabou chamando a atenção dos torcedores, afinal, após mais uma partida fraca da dupla de zaga titular, formada por Kanu e David Duarte, muitos tem questionado a não escalação de Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Marcos Victor como possíveis titulares do time.

Marcos Victor não joga pelo Tricolor de Aço há quase um mês, desde a partida contra o Atlético de Alagoinhas, no dia 21 de janeiro. O jogador foi titular nos dois primeiros jogos da temporada, mas perdeu espaço após a chegada dos atletas que estavam em Manchester, na pré-temporada.