Delegação tricolor realiza último treino antes do jogo contra o CRB | A TARDE

Após ganharem folga nesta segunda-feira, 26, o elenco do Esporte Clube Bahia se reapresentou na manhã desta terça-feira, 27, e fez a última atividade com bola antes de pegar o CRB. Logo depois de um aquecimento no centro do Campo 1 do CT Evaristo de Macedo, a comissão técnica tricolor separou o elenco em três equipes para uma atividade técnica. No treinamento, foram utilizados traves pequenas e grandes, com a participação dos quatro goleiros.

No exercício seguinte, Rogério Ceni passou orientações para o grupo e comandou um treinamento tático em campo aberto. Enquanto isso, no campo 2, os titulares contra Juazeirense aprimoraram cobranças de falta e pênaltis. Luciano Juba e Oscar Estupiñan treinaram normalmente. Os jovens Sidnei e Roger estiveram presentes em tempo integral também. Logo após o treinamento, o atacante Biel concedeu entrevista coletiva.

A delegação embarca para Maceió na tarde desta terça-feira (27).