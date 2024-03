Sem marcar gols em 2024, Biel vira líder em assistências: "fico feliz" | A TARDE

Garçom do Bahia em 2024, Biel somou mais uma assistência no último domingo, 25, no triunfo sobre a Juazeirense por 2 a 1. Até o momento, são cinco passes para gol do atacante que foi um dos destaques do Tricolor na última temporada.

Nesta terça-feira, 27, em entrevista após o treino, Biel pontuou a importância de ajudar a equipe a conquistar os resultados positivos. “Minha função é sempre ajudar, desta vez estou conseguindo fazer isso com assistências, fico feliz. Estou trabalhando forte para também fazer gols e seguir ajudando. Só quero sempre ajudar o Bahia a ganhar e colher bons frutos”, disse.

Apesar de contribuir com as assistências, o atacante ainda não balançou a rede em 2024 e assumiu que está devendo neste início de temporada.

“Meu início de ano está abaixo do que esperava, apesar de ajudar com assistências. Estou trabalhando forte para diminuir essa ansiedade, que só atrapalha o atacante. Ninguém quer ficar tanto tempo sem marcar. Vou seguir trabalhando forte para conseguir marcar”, explicou.

O jogador ainda revelou papo com o técnico Rogério Ceni sobre atuar mais centralizado, numa função diferente da que vinha atuando, e se colocou à disposição para jogar onde o treinador achar melhor.

“Fico bem à vontade, foi algo que ele [Rogério Ceni] conversou comigo. É uma área que fico em bastante contato com a bola. Se vou jogar ali, ou em outra opção, fica a critério dele. Quero sempre estar disponível”, concluiu Biel.

O próximo compromisso do Bahia é nesta quarta-feira, 28, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor vai até Maceió encarar o CRB com bola rolando a partir das 21h30. No domingo, 3, às 16h, o time recebe o Jacuipense na Casa de Apostas Fonte Nova pela última rodada do Campeonato Baiano.