Diante da torcida, Bahia vence a Ponte Preta e retoma liderança

Receita de vó é sempre simples e certeira. Davó também. Numa partida de pouco brilho do Bahia, em que o time se viu pressionado em boa parte do jogo, o atacante salvou o dia com dois gols e garantiu o triunfo do Tricolor sobre a Ponte Preta por 2 a 1, na noite desta sexta-feira, 20, na Fonte Nova, pela 8ª rodada da Série B.

O resultado levou o Esquadrão aos 16 pontos, no topo da tabela, passando o então líder Cruzeiro no saldo de gols. Com 100% de aproveitamento nos jogos em casa, o Bahia agora vira a chave para visitar o Tombense pela 9ª rodada, sexta-feira, em Minas Gerais.

Em campo, o Bahia começou o 1º tempo com a mesma receita que venceu seus três primeiros jogos na Série B: marcando pressão a saída de bola do adversário e jogando no ritmo da torcida. E à medida que não dava espaços para qualquer ação da Ponte Preta, o Tricolor passou a criar chances de gol.

O primeiro bom momento veio a um minuto, numa transição rápida com a bola roubada por Marco Antônio, que acionou Davó entre os zagueiros. Após a arrancada, ele chutou forte da entrada da área e o goleiro espalmou. Rildo teve uma nova chance aos 9, em lance que Davó ganhou do zagueiro e tocou de costas, mas a finalização da entrada da área foi para fora.

O merecido gol do Esquadrão começou nos pés de Rildo, que bateu escanteio da esquerda, com curva, para uma cabeçada surpreendente de Davó, no segundo pau, após saída em falso do goleiro.

Recuo e pressão

Com a vantagem no placar, o Bahia diminuiu o ritmo e passou a dar campo para a Ponte Preta, tentando aproveitar os contra-ataques. Contudo, a estratégia não funcionou, pois nem o estreante Warley, Marco Antônio e Patrick e os laterais conseguiam dar prosseguimento às jogadas. A Macaca cresceu na partida e dominou nos últimos 25 minutos, envolvendo a defesa tricolor, mas com poucas finalizações. A melhor chance do adversário surgiu apenas numa jogada de falta da entrada da área, numa bomba do zagueiro Fabrício defendida em dois tempos por Danilo Fernandes.

Era esperado que uma conversa nos vestiários consertasse a postura do time em campo para o 2º tempo, reconectando-o com a torcida. Contudo, nada mudou naquele panorama de agonia constante do fim da primeira etapa. Guto Ferreira trocou o cansado meia Warley pelo volante Falcão, mas a Ponte Preta continuou com suas linhas altas, sem que o Bahia conseguisse escapar da pressão. De tanto atacar, a Macaca chegou a um merecido empate, aos 31, fazendo valer a ‘Lei do Ex’ com Fessin, que chutou da entrada da área e contou com um desviou de Ignácio para trair Danilo Fernandes e fazer 1 a 1.

Diante do contexto que se apresentava, não parecia que o Bahia teria forças para voltar à frente no marcador. Entretanto, em uma jogada com a participação de dois reservas, aos 39, o jovem Gregory (que entrou no lugar de Falcão) lançou Jacaré entre os zagueiros e o atacante cruzou rasteiro para a área. Depois de se antecipar ao zagueiro, tocar na bola com o pé e tropeçar, Davó, caindo, acertou o queixo na bola e fez seu segundo gol na partida, garantindo o triunfo por 2 a 1 do Bahia e o 100% de aproveitamento do Esquadrão em casa.

FICHA TÉCNICA:

Bahia 2x1 Ponte Preta - 8ª rodada do Brasileirão da Série B

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araujo e Rondinelle dos Santos Tavares (ambos de AL)

Cartões amarelos: Douglas Borel e Rezende (Bahia); Ramon e Danilo Gomes (Ponte Preta)

Gols: Matheus Davó (duas vezes) (Bahia); Fessin (Ponte Preta)

Bahia - Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Warley (Falcão/Gregory); Rildo (Vitor Jacaré), Marco Antônio (Everton) e Matheus Davó. Técnico: Guto Ferreira.

Ponte Preta - Caíque França, Bernardo (Igor Formiga), Thiago Oliveira, Fabrício (DG) e Jean Carlos; Fraga, Léo Naldi e Ramon (Gabriel Venâncio); Echaporã (Fessin), Danilo Gomes (Luiz Fernando) e Matheus Anjos. Técnico: Hélio dos Anjos.