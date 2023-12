Diretor e atletas do Bahia são ameaçados em protesto de torcida | A TARDE

Um dos muros do centro de treinamento Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila, amanheceu nesta terça-feira, 5, pichado e com ameaças de morte ao diretor de futebol do Bahia Carlos Santoro e cinco jogadores do elenco tricolor: Kanu, Vitor Hugo, Cicinho, Ademir e Everaldo.

Fotos que circulam nas redes sociais mostram seis sacos pretos foram deixados na parte externa da Cidade Tricolor com fotos dos cinco atletas e de Carlos Santoro, simulando cadáveres.

O elenco do Bahia já havia sido recebido com protestos no aeroporto de Salvador, no momento do desembarque, após a derrota para o lanterna e já rebaixado, América-MG. O resultado só não sacramentou o rebaixamento antecipado porque os concorrentes também perderam na rodada.

O Bahia vai precisar torcer por um tropeço de Vasco ou Santos, além de somar pelo menos um ponto. O Tricolor vai receber o Atlético-MG, que ainda briga pelo título, na Arena Fonte Nova, enquanto o Vasco encara o Red Bull Bragantino em São Januário e o Santos enfrenta o Fortaleza na Vila Belmiro.

Carlos Santoro e cinco atletas foram alvos diretos do protesto | Foto: Reprodução | Redes Sociais