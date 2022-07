Djalma recebe proposta e deve deixar o Bahia

Especulado desde 2021 para vir atuar com a camisa do Bahia, o lateral-esquerdo Djalma Silva foi um dos primeiros atletas a serem confirmados para a temporada 2022, porém em nenhum momento se firmou como titular absoluto da posição e por esse motivo deve deixar o Tricolor nos próximos dias.

A equipe do A Tarde teve a confirmação de uma negociação do jogador para deixar o clube baiano e atuar por uma outra agremiação. Segundo apurado, o desfecho do vínculo com o Esquadrão e o acerto com uma outra equipe está no âmbito burocrático.

O jogador de 27 anos entrou em 21 oportunidades com a camisa do Bahia, oito como titular e 13 sendo usado durante os jogos.

O atleta chegou a figurar como principal opção na lateral por conta da queda de rendimento de Matheus Bahia, com o passivo da temporada 2021, e os erros de Luiz Henrique. Porém, o jogador acabou não conseguindo se firmar como opção principal para a função.

Antes desse desfecho com a camisa do Bahia, o atleta chegou a ser procurado por um time da Série A do Campeonato Brasileiro, mas a negociação não foi para frente por conta da falta de um acordo financeiro.

Com a saída de Djalma, o Bahia vai seguir com Luiz Henrique e Matheus Bahia brigando pela titularidade da posição.