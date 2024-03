Dupla Ba-Vi decide liderança e vantagem do mando de campo no Baianão | A TARDE

A rodada final da primeira fase do Campeonato Baiano de 2024 será disputada neste domingo, 3, e a dupla Ba-Vi está de olho em um objetivo: a liderança. Empatados com 16 pontos, na 1ª e 2ª colocação, respectivamente, o que separa Bahia e Vitória neste momento é o saldo de gols do Esquadrão, que é superior ao do rival. Além dos clubes da capital, outra equipe também está de olho na ponta da tabela, o Barcelona de Ilhéus, que possui a mesma pontuação.

Terminar a primeira fase na liderança da competição é de suma importância para ambas as equipes, afinal, quem ficar na ponta da tabela, terá a vantagem do mando de campo nas partidas decisivas da semifinal e final, ou seja, em caso de um possível reencontro da dupla na decisão do Baianão, a equipe que terminar a fase classificatória no topo poderá disputar o jogo do título dentro de casa.

Esporte Clube Bahia

O Esquadrão fará sua última partida pela primeira fase do Baianão de 2024 contra o Jacuipense, na Arena Fonte Nova, às 16h, voltando a jogar em seu território após três partidas, por três competições diferentes: Copa do Brasil, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

O lado positivo desses três jogos fora de casa é que o Tricolor de Aço saiu invicto, vencendo todas as partidas, portanto, a última derrota da equipe comandada por Rogério Ceni aconteceu no dia 18 de fevereiro, justamente para o Vitória.

O duelo é marcado por ampla dominância do tricolor, isso porque as equipes já se enfrentaram em 16 ocasiões e o Bahia saiu vencedor em nove oportunidades. Já a Jacupa venceu apenas dois jogos. Além disso, o confronto já terminou empatado cinco vezes.

Se vencer o jogo contra o Jacuipense, o Bahia só perderá a liderança da competição em caso de goleada histórica do Vitória sobre o Itabuna.

Esporte Clube Vitória

A missão do Leão da Barra neste domingo, 3, é contra o Itabuna, no Estádio Mário Pessoa, também às 16h. A equipe comandada por Léo Condé terá a difícil missão de superar o saldo de gols do rival caso queira assumir a liderança da competição.

Desde a vitória contra o Bahia, os rubro-negros não sabem o que é perder. Durante o período, o Vitória disputou duas partidas, contra Náutico e Atlético de Alagoinhas, empatando a primeira e vencendo por 3 a 0 a segunda.

Vitória e Itabuna já se enfrentaram 20 vezes na história, e o histórico não é nada favorável para o Dragão do Sul. Isso porque dos 20 jogos disputados, o Leão da Barra venceu 13, perdeu três e empatou em quatro oportunidades.

Como já foi dito anteriormente, a equipe comandada por Léo Condé precisará aplicar uma goleada histórica no Itabuna e torcer para que o rival não marque gols contra o Jacuipense se quiser assumir a liderança do Baianão de 2024. No momento, a diferença no saldo é de seis gols.