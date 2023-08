Dúvida sobre substituto de Cauly paira no ar

Tem torcedor tricolor que está sem dormir por causa da sequência que a equipe terá pela frente no Campeonato Brasileiro. Os confrontos contra adversários diretos na luta pela permanência na elite do futebol provavelmente irão ditar se na próxima temporada o Bahia estará focado em disputar títulos importantes ou em almejar mais uma vez o retorno à Série A.

Mas o sono da torcida não está em xeque só por isso. Depois de o departamento médico do Esquadrão confirmar que o meio-campista Cauly, para muitos o melhor jogador do elenco na temporada, estará de fora dos gramados por, no mínimo, três semanas, a ansiedade tomou conta dos adeptos e uma grande questão foi lançada ao ar: quem substituirá o camisa 8 tricolor?

O caminho mais óbvio é que o professor Renato Paiva dê a Léo Cittadini a responsabilidade de ocupar essa vaga em momento tão crucial da competição. Substituto natural de Cauly mesmo tendo características distintas, menos ofensivas, foi Cittadini quem entrou no lugar do jogador quando ele se machucou na partida contra o líder, Botafogo, no último domingo.

Aceita o desafio

Embora o camisa 18 seja o nome mais provável para preencher esse vazio, o atleta tem pouca minutagem nesta Série A. Ao todo, desde que foi contratado pelo Bahia, o jogador participou de apenas três jogos, sempre entrando no segundo tempo – dessas partidas, a equipe venceu duas e perdeu uma. Nas ocasiões, o ex-jogador do Athletico-PR não conseguiu ir às redes ou dar assistências aos companheiros. O pouco tempo em campo (aproximadamente 61 minutos), no entanto, não tira a confiança dele para aceitar essa missão tão desafiadora.

Em entrevista coletiva concedida na tarde de ontem, Cittadini apontou que sabe o peso que terão as próximas partidas, mas que se sente pronto, caso seja ele o escolhido pelo treinador. “A responsabilidade é muito grande, sei o que o Cauly representa. Muito difícil... mas me sinto preparado, tenho trabalhado muito bem para isso. Estou bem preparado e confiante para atuar, caso necessário”, disse.

Nada impede, entretanto, que Paiva saia do senso comum na escalação da equipe contra o Vasco. É necessário lembrar que o técnico português voltou a contar, desde a última rodada, com Biel entre os relacionáveis — o atacante tem 14 participações em gols na temporada, ficando só atrás de Everaldo (18).

Talvez deixar um volante, como Acevedo, mais focado na contenção para que, assim, Biel possa flutuar mais em campo, seja uma opção também. Ou então decidir pelo próprio Lucas Mugni, que na carreira já exerceu a função de Cauly em outros clubes, mas que joga um pouco mais recuado há algum tempo.

Paredão garantido

O goleiro Marcos Felipe, que estava emprestado ao Esquadrão pelo Fluminense, agora oficialmente pertence ao Bahia. Em comunicado publicado ontem, a equipe informou que o jogador foi adquirido pelo clube e assinou um novo vínculo, válido até o fim da temporada de 2027.

De acordo com o empréstimo organizado entre o Tricolor Baiano e o das Laranjeiras, Marcos Felipe teria que voltar ao clube carioca no final deste ano. Mas, após a conquista do Baianão e ótimos desempenhos pelo Bahia, o goleiro, que é o segundo com mais defesas executadas no Brasileirão, foi comprado pelo valor de R$ 2,7 milhões.

Homem de confiança de Paiva, o paredão, que veio ao Tricolor de Aço em busca de mais minutos em campo, conseguiu o que desejava: o arqueiro já defendeu a camisa da equipe em 46 ocasiões. Destas, o time somou 19 triunfos e 14 derrotas, além de 13 empates.

Reapresentação

O Superman Tricolor voltou a treinar no CT Evaristo de Macedo ontem. Pensando na partida contra o Vasco, 18º colocado, válida pela 22ª rodada, o elenco, pela manhã, foi à academia para o foco ser o aumento de força e da capacidade física para jogo. Logo depois, o técnico decidiu comandar o time em um trabalho voltado à troca de passes em espaço reduzido.

Para a partida contra o Gigante da Colina, Renato Paiva não contará com Cauly, machucado, além do zagueiro David Duarte e do lateral André, lesionados no joelho e na coxa, respectivamente. O volante Yago Felipe também ficará de fora, só que por suspensão, após ter tomado terceiro cartão amarelo frente ao Botafogo. O embate contra o Cruzmaltino ocorrerá na Fonte Nova, às 18h30 do domingo.