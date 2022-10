Eduardo Barroca admite frustração com empate do Bahia contra o Guarani

Pela segunda vez consecutiva e dentro de uma Arena Fonte Nova lotada, com mais um recorde de público, o Bahia desperdiçou a chance de comemorar a volta à elite do futebol brasileiro junto com sua torcida após apenas empatar em 1 a 1 com o Guarani na noite de sexta-feira, 28. Em entrevista coletiva depois da partida, o treinador Eduardo Barroca avaliou como um sentimento de frustração após o Bahia não conseguir vencer o Guarani, nesta sexta-feira, 28.

"Pelo que o torcedor fez nos jogos em casa, apoiando. A gente não conseguiu retribuir. A gente sente. Jogadores sentem bastante. Mas nosso principal objetivo é a o acesso. A gente gostaria que tivesse sido aqui. Mas a gente precisa trabalhar bem na semana para fazer trabalho de excelência, ir a Maceió e lutar para confirmar o acesso, que está próximo. Mas a gente precisa fazer nossa parte. Precisa trabalhar, e vamos fazer isso durante a semana", falou Barroca.

Ao ser questionado sobre as modificações que fez ao longo do jogo, o que gerou críticas da torcida, Barroca pontou que quase todas as mudanças aconteceram por conta de problemas físicos dos jogadores. A torcida presente na Fonte Nova ficou na bronca com o treinador por considerar que ele fez substituições defensivas.

Eduardo Barroca também comentou sobre a ausência de Daniel, titular absoluto do time e que esteve de fora por conta do acúmulo de cartões. "Daniel faz falta em qualquer time, extremamente acima da média", falou o treinador do Tricolor.

O Bahia encerra a Série B no próximo domingo, 6, quando vai até Alagoas para enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé, às 18h30. O Tricolor joga por um empate para voltar a elite do Campeonato Brasileiro, mas tem grandes chances de conqutar o acesso mesmo com uma derrota.