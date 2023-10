Eleições no Bahia acontecem em dezembro; saiba detalhes | A TARDE

Após reunião realizada na segunda-feira, 16, os conselheiros do Bahia concluíram os trâmites e definiram as eleições do clube para o dia 2 dezembro, na Arena Fonte Nova. Os sócios tricolores poderão votar de maneira remota para o pleito da associação.

O início da inscrição das chapas concorrentes ocorrerá na próxima terça-feira, 24, tendo a divulgação oficial por parte da comissão eleitoral no dia 1º de novembro. As homologações das candidaturas e substituições, caso sejam necessárias, deverão ser feitas até o dia 14 de novembro.

Apenas dois candidatos confirmaram seus nomes para o pleito: o conselheiro e radialista Jaílson Baraúna, do grupo Mais Um Bahea (MUB), e Leonardo Martinez, atual presidente do conselho deliberativo, do grupo 100% Bahia. Também serão eleitos pelos sócios votantes, 100 novos conselheiros.

Essa será a primeira eleição do Bahia após a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao City Football Group (CFG) e a quinta no novo formato eleitoral do clube. Já foram eleitos Fernando Schmidt (2013), Marcelo Sant'Ana (2014) e Guilherme Bellintani (2017 e 2020).