Eleições no Bahia: Lista final de sócios aptos a votar é divulgada | A TARDE

Dando continuidade a programação para as eleições, o Bahia divulgou a lista completa dos sócios aptos a voto nas eleições da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, nesta quarta-feira, 22.

Só poderão votar somente os sócios maiores de 16 anos, associados ao Bahia, há pelo menos um ano e adimplentes até 1º de novembro, tendo o dia 14 de novembro como data limite para qualquer tipo de regularização.

O Esquadrão de Aço possui 7.857 sócios que poderão votar e definir os próximos presidente e vice da associação do Esporte Clube Bahia para o triênio 2024-2026. Também serão eleitos 100 novos conselheiros.

O pleito está marcado para o dia 2 de dezembro, de forma híbrida, ou seja, online e presencial na Arena Fonte Nova. Confirmaram a candidatura à presidência o atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, ex-presidente Marcelo Santana, que esteve à frente do Bahia entre 2015 e 2017, o radialista e conselheiro Jaílson Baraúna, o atual presidente do Conselho Fiscal Marcus Verhine, além do o ex-goleiro e ídolo do Bahia, Emerson Ferretti.