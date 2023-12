Eleições no Bahia ocorrem neste sábado, 2; confira os detalhes | A TARDE

A era democrática do Bahia terá mais um capítulo importante para a história do clube. Neste sábado, 2, os sócios do clube irão escolher os novos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, no triênio de 2024 – 2026.

Os 7.857 sócios que poderão votar e definir os próximos presidente e vice da associação do Esporte Clube Bahia. Na briga estão, o atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, ex-presidente Marcelo Santana, que esteve à frente do Bahia entre 2015 e 2017, o radialista e conselheiro Jaílson Baraúna, o atual presidente do Conselho Fiscal Marcus Verhine, além do ex-goleiro e ídolo do Bahia, Emerson Ferretti.

Neste mesmo pleito também serão eleitos 100 novos conselheiros. Sete chapas estarão na disputa: 100% Bahêa, Bahia na Veia, + Bahia, Simplesmente Bahia, Independente Tricolor, Revolução Tricolor e União Bahia.

Só poderão votar somente os sócios maiores de 16 anos, associados ao Bahia, há pelo menos um ano e adimplentes há 12 meses, estando regularizados em questões financeiras até o dia 1º de novembro.

A eleição terá início às 9h, com encerramento às 17h. O pleito ocorrerá de forma híbrida, ou seja, online, através do site esporteclubebahia.eleicaoweb.com.br, e presencialmente, na Arena Fonte Nova.

Para o voto na internet, as senhas de acesso foram enviadas aos sócios desde semana passada, exatamente nos dias 23 e 24 de novembro, por e-mail e mensagem de texto (SMS). Para o voto presencial, o acesso à Arena será liberado às 8h30 e será pelo Estacionamento EDG, ao lado da bilheteria da Ladeira da Fonte das Pedras, com vagas gratuitas. As credenciais estarão disponíveis somente com documento oficial com foto.