Elenco do Bahia é recebido com protestos após goleada para o Sport

Torcedores do Bahia se reuniram nesta quinta-feira, 23, para acompanhar a chegada do elenco no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. O Tricolor retornou para a capital baiana após perder por 6 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro, em partida válida pela Copa do Nordeste.

Segundo imagens que o Portal A TARDE teve acesso, os torcedores partiram para cima de alguns jogadores. O atacante Vitor Jacaré, que estava entre os mais criticados, chegou a discutir com alguns membros da torcida do Bahia.

Cerca de 100 pessoas estiveram presentes no Aeroporto. No protesto, a torcida criticou alguns outros jogadores do elenco, como Raul Gustavo e o técnico Renato Paiva, e pediu reforços para a equipe.

Com a goleada, o Bahia caiu para a última colocação do Grupo B, com quatro pontos. Neste domingo, 26, o Tricolor enfrenta o Itabuna, às 16h, em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. O duelo será disputado no Estádio Antônio Elias Ribeiro.