Elenco do Bahia finaliza preparação para partida contra o Jequié | A TARDE

O Bahia está pronto para o primeiro jogo da semifinal do Baianão. Neste sábado (9), o Esquadrão visita o Jequié no Estádio Waldomiro Borges, às 16h. Antes do confronto, o treinador Rogério Ceni teve apenas uma sessão de treinamento para preparar o grupo.

Em campo, após um aquecimento com bola, os jogadores foram divididos em quatro equipes. Dois times competiam dentro de um quadrado, enquanto um terceiro participava da troca de passes do lado de fora, e o quarto observava.

No próximo exercício, realizado em metade do campo, o comandante conduziu um treinamento tático. Na última fase, com uma parte do elenco, a comissão técnica organizou uma atividade de finalizações após cruzamentos laterais.

A delegação partirá para Jequié na tarde desta sexta-feira (8).