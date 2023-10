Elenco do Bahia participa de coletivo com atletas do time Sub-20 | A TARDE

O elenco do Bahia deu continuidade as atividades de preparação focados no importante compromisso diante do Internacional, marcado para a próxima quarta-feira, 18, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.



Antes de irem a campo na manhã desta sexta-feira, 13, o grupo assistiu a vídeos no auditório da Cidade Tricolor. Em seguida, foram até o campo 2 do CT Evaristo de Macedo, onde participaram do tradicional aquecimento. Logo depois, uma parte do grupo trabalhava no campo 1, o restante dos jogadores foram divididos em dois grupos, onde aperfeiçoaram finalizações a gol.

Já em campo aberto, o técnico Rogério Ceni separou dois times e menistrou o treino coletivo, que teve como novidade a presença do meia Léo Cittadini. Cinco jogadores do time Sub-20 do Esquadrão participaram da atividade: Jota, Juninho, Guilherme, Ícaro e Davi.

O elenco ganhará folga neste sábado, 14. O retorno das atividades será na manhã deste domingo, 15, na Cidade Tricolor. Primeiro time fora da zona de rebaixamento da Série A, o Bahia ocupa a 16ª colocação na tabela do Brasileirão, com 28 pontos ganhos