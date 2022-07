Elenco do Bahia se reapresenta e já estuda o próximo confronto

O elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 14, no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para a partida contra o Guarani, fora de casa, neste sábado, 16, no estádio Brinco de Ouro, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

No início das atividades, o grupo estudou vídeo apresentados como referência para o próximo confronto. No momento seguinte, os jogadores trabalharam na academia, quem atuou mais de 45 minutos diante do Athletico, na última terça-feira, 12, realizou trabalhos físicos e regenerativos. Já no campo, o técnico Enderson Moreira montou um treinamento tático com foco ofensivo e defensivo.

Reforço para o Tricolor de Aço na temporada, o atacante Copete participou normalmente do treinamento com os demais companheiros, assim como o meia Marco Antônio e o lateral-esquerdo Luiz Henrique, que também participaram de todas as atividades com bola.



Ficaram de fora o lateral direito André, com dores no joelho por conta de uma pancada sofrida na última partida, e o volante Emerson Santos, que se recupera de lesão. Em transição, o volante Rezende participou dos trabalhos físicos, mas em seguida retornou às atividades específicas de recuperação.

O Bahia volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira, 15.