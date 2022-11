Elenco do Bahia volta aos treinos e conta com retorno de Marco Antônio

O elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã desta terça-feira, 1º, em ritmo de preparação para o último confronto do Campeonato Brasileiro da Série B, contra o CRB, no próximo domingo, 6. O dia foi marcado por atividades técnicas e táticas.

Antes de ir a campo, os atletas participaram de um trabalho na sala de musculação. Em seguida, já no campo 2, o técnico Eduardo Barroca passou instruções sobre um exercício de movimentação e troca de passes. O grupo foi dividido em três times no trabalho seguinte, todos eles com 10 atletas de linha.

Com a separação dos grupos, foi feito um treinamento tático. Enquanto isso, no campo 1, o auxiliar Felipe Lucena comandou uma atividade de ataque contra defesa (6 x 5), sempre com o a equipe ausente do tático. As atividades desta terça-feira contou com o retorno do meia Marco Antônio, que segue em fase final de recuperação de uma uma entorse no tornozelo.

O goleiro Danilo Fernandes deu continuidade ao tratamento na fisioterapia e academia. O terceiro trabalho da semana será nesta quarta-feira, 2, também pela manhã.