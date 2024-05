Elenco principal do Bahia realiza jogo-treino contra time Sub-20 | A TARDE

Com mais tempo para se preparar por conta da paralisação na Série A do Campeonato Brasileiro, o time principal do Bahia participou de um jogo-treino na manhã deste sábado, 18, no CT Evaristo de Macedo.

Sob chuva, o elenco profissional venceu por 3 a 0, com gols marcados por Gabriel Xavier e Rafael Ratão, por duas vezes. O técnico Rogério Ceni promoveu mudanças táticas e realizou experiências na equipe. O jogo-treino durou cerca de 60 minutos.

Em processo de recuperação, o lateral-esquerdo Ryan participou de um trabalho físico e técnico no campo. Já o volante Acevedo treinou na sala de musculação do clube. Os dois foram orientados pelo fisioterapeuta Thiago Teixeira.

O plantel ganhou folga neste domingo, 19, e só volta as atividades na tarde desta segunda-feira, 20.

