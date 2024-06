Elenco tricolor realiza treino físico, técnico e trabalha penalidades | A TARDE

O elenco do Esquadrão realizou o segundo treinamento da semana. Às 10h, os jogadores entraram no campo 2 para uma atividade física de força, supervisionados de perto pelo preparador Danilo Augusto.

Em seguida, o grupo foi dividido em três equipes. Os zagueiros e laterais treinaram com Rogério Ceni e o auxiliar Nelson Simões, focando em jogadas aéreas e movimentação da linha defensiva. Os volantes e meio-campistas treinaram com o auxiliar Leandro Dell, realizando atividades de passes e finalizações. Os atacantes ficaram com Charles Hembert, aprimorando jogadas laterais e finalizações.

O zagueiro Victor Cuesta fez um trabalho na academia e depois no campo 1, enquanto Ryan e Acevedo participaram de um treino na academia. Nos minutos finais, parte do grupo ainda aprimorou chutes da entrada da área e cobranças de pênalti.

