"Não esperávamos", diz Kanu sobre a eliminação na Copa do Nordeste | A TARDE

O zagueiro Kanu concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 29, no CT Evaristo de Macedo e lamentou a eliminação na Copa do Nordeste. No entanto, ele ressaltou que o grupo continua forte e focado no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil: “O sentimento é de frustração, ficamos mal com essa perda do título baiano e agora esse revés contra o CRB. Não esperávamos, trabalhamos para um resultado diferente. Mas o ano não acabou, estamos em uma pegada positiva”.

“Foram resultados que não queríamos, mas que não abalam nossa confiança. Temos um grupo muito qualificado, podemos conquistar coisas grandes”, completou.

O Bahia agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro a partir deste final de semana. O Esquadrão, atualmente em segundo lugar na competição, enfrentará o Atlético-MG na Arena MRV, no domingo, 2, às 16h.

Sobre a partida, Kanu elogiou o adversário, mas afirmou que o time manterá seu estilo de jogo, mesmo atuando fora de casa.

“É um time muito intenso, com muita qualidade. Temos que encarar frente a frente, é assim que vamos respeitar a qualidade deles. Com o que estamos trabalhando e produzindo, podemos sair de lá com um triunfo”, afirmou..

O zagueiro destacou que para a partida de domingo, 2, o torcedor tricolor pode esperar uma equipe impositiva: “O torcedor pode esperar o que vem sendo durante a temporada, uma equipe ofensiva, que onde quer que vá vai jogar o jogo, tentar o controle do jogo, vamos para cima, impor nosso jogo, e se Deus quiser sair com o triunfo que será muito importante para a gente”.

