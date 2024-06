Arias atrasa apresentação na Colômbia e deve jogar no fim de semana | A TARDE

Um dos pilares do sistema defensivo do Bahia na atual temporada, o lateral-direito Santiago Arias adiou sua apresentação na seleção colombiana e vai entrar em campo pelo Bahia diante do Atlético-MG, neste fim de semana.

Convocado para disputar amistosos pela Colômbia, contra Estados Unidos e Bolívia, na preparação para a Copa América, Arias deveria ter se apresentado na última segunda-feira, 27, mas atrasou a ida e só deve se juntar à concentração de sua seleção na próxima segunda, 3.

A Copa América está prevista para iniciar no dia 20 de junho e a estreia da Colômbia é no dia 24, contra o Paraguai. A final será no dia 14 de julho. Se Arias for convocado para a competição, pode desfalcar o Bahia em até 11 partidas.

Sem o colombiano, Gilberto deve voltar a ter uma sequência de jogos pelo Bahia. A outra opção para o setor é Cicinho. Vice-líder do Brasileirão, o Tricolor encara o Atlético-MG às 16h de domingo, 2, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada.

