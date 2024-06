Elenco tricolor realiza último treino antes da viagem para Criciúma - Foto: Foto: Divulgação / Esporte Clube Bahia

O Bahia finalizou a rápida preparação para enfrentar o Criciúma em Santa Catarina, neste domingo, 16. Na manhã deste sábado, 15, os trabalhos começaram no auditório. A comissão técnica apresentou um vídeo destacando erros e acertos do triunfo sobre o Fortaleza, na última rodada, na Fonte Nova.

Em seguida, os jogadores foram para o campo 1 do CT para uma ativação técnica. Na segunda parte do treino, alguns atletas participaram de uma atividade técnica separada, enquanto os demais foram orientados em um treinamento tático com o treinador Rogério Ceni, divididos em dois times. A terceira atividade do sábado foi realizada em espaço reduzido, com dois times e um coringa.

O zagueiro Kanu treinou na academia. Rafael Ratão esteve novamente em campo junto com os companheiros.