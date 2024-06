Criciúma x Bahia: Onde assistir e prováveis escalações

De Pena comemorando gol da classificação contra o Criciúma - Foto: Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia viaja à Criciúma, em Santa Catarina, para tentar manter a grande fase no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 16, a equipe comandada por Rogério Ceni encara o Tigre, em duelo válido pela 9ª rodada da competição, no Estádio Heriberto Hülse, às 18h30.

Após vencer o Fortaleza por 1 a 0, com gol marcado por Jean Lucas, o Esquadrão permaneceu na 2ª posição do Brasileirão, alcançando a impressionante marca de 70,8% de aproveitamento, com cinco triunfos, dois empates e uma derrota, em oito jogos disputados.

Onde assisitir: Premiere.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Rezende e Juba; Caio Alexandre; Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauly; Ademir e Everaldo. Tecnico: Rogério Ceni.

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Maia, Figueiredo e Hermes; Barreto, Gabriel, Barcia e Matheusinho; Bolasie e Eder. Técnico: Cláudio Tencati.

Arbitragem: A definir.