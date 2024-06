Ceni revela promessa a Cauly e defende esquema criado para o meia

Contra o Fortaleza, Cauly foi substituído por Carlos de Pena - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia conquistou três pontos, segue na vice-liderança do Brasileirão e possui a maior sequência invicta da competição (sete jogos) ao lado do Atlético-MG, tudo isso sem ter feito uma grande partida diante do Fortaleza. O técnico Rogério Ceni reconheceu o desempenho abaixo da equipe, em especial de Cauly, a quem fez uma promessa.

Eu prometi que ele ia se orgulhar de disputar um título pelo Bahia, não por outro clube sendo mais uma peça Rogério Ceni - técnico do Bahia

Em maio, após o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil contra o Criciúma, Ceni já tinha revelado que seu esquema era pensado em Cauly, para que ele faça a “grande jogada” que pode decidir a partida. Após a vitória desta quinta-feira, 13, o treinador voltou a ressaltar esse privilégio e pontuou que o sistema de jogo evita que o meia se desgaste com facilidade.

Leia mais: Ceni exalta torcida e critica horários de jogos: "Tem sido terrível"

Leia mais: Ceni reconhece jogo ruim do Bahia, mas ressalta: "Importante vencer"

“Eu sempre espero alguma coisa de Cauly. Ele, nas noites ruins, ainda é um jogador que pode entregar. Eu tenho dois extremos, eu tenho dois atacantes para jogar, mas o Cauly é uma peça única. Ele não foi bem hoje, e vai acontecer, mas eu montei esse time para ele. Ele é um monstro, um jogador fundamental para mim. É um sistema que privilegia a qualidade técnica dele, evita que ele percorra distâncias longas. É um jogador que tecnicamente é o dez nosso. Ele tem liberdade para jogar no campo todo. Posso garantir que é a melhor função que ele pode exercer. Hoje o jogo não fluiu, mas o Cauly é uma peça fundamental para meu sistema de jogo”, afirmou o comandante tricolor.

Com Cauly, o Bahia volta a campo neste fim de semana contra o Criciúma, fora de casa, pela 9ª rodada. O confronto está marcado para as 18h30 de domingo, 16, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.