Ceni revela esquema tático pensado em Cauly: "Espero a grande jogada" | A TARDE

O Bahia voltou a emendar duas vitórias seguidas na temporada e segue invicto na Arena Fonte Nova com o time principal. Na noite desta terça-feira, 30, pela Copa do Brasil, o Tricolor venceu o Criciúma com gol de Thaciano, mas a jogada teve participação crucial de Cauly, que encontrou um lindo passe para Santiago Arias dar a assistência.

Após a partida, o técnico Rogério Ceni revelou que o esquema de jogo do Bahia é montado para que Cauly tenha mais liberdade com a bola e possa criar oportunidades de gol a partir de uma jogada diferente, ou mágica, como dizem os torcedores. Mas para isso acontecer, os dois atacantes precisam ser sacrificados, contribuindo com a marcação.

Quando eu construí esse sistema de jogo, que foi pensando muito no Cauly, eu sempre espero a grande jogada dele no posicionamento que eu deixo ele, mais centralizado. Rogério Ceni, técnico do Bahia

“Eu tenho o Biel, tenho o Thaciano, tenho o Everaldo, tenho o Ademir, tenho o Ratão. O Oscar já é um pouco mais difícil para fazer do lado, então eu prefiro usar ele mais centralizado, quando o Cauly cansa. Mas são essas duas posições de atacante que exigem muito sacrifício, muita entrega. Só os caras que têm muita alma que entregam, que estão dispostos a deixar a vaidade. Essa função é a mais cansativa do time. Para os três no meio é tranquilo, eles jogam num espaço de 40 metros, fazendo coberturas do lado. Mas os dois, homens de frente, se sacrificam bastante pelo restante do time”, afirmou o treinador.

O comandante tricolor também explicou a função feita por Everaldo, que contra o Criciúma, caiu bastante pelo lado direito do campo, quase como ponta. Para Ceni, o objetivo é tê-lo como um segundo atacante que recompõe a marcação pela lateral.

“Todas as ideias que tem em campo são minhas. Eu que, ao menos, tento criar o sistema de jogo de acordo com os jogadores que eu tenho, com o que eles podem entregar e como a gente pode tentar marcar e construir. O Everaldo joga como segundo atacante, voltando para marcar pelo lado do campo, mas uma hora ou outra ele vai estar no lado do campo, porque não existe um sistema, um posicionamento tão fixo. Hora o Thaciano vai ser centroavante, hora também vai estar do lado do campo”, disse.

“Everaldo vem fazendo lances de gol, vem fazendo gols, indo de fora pra dentro, mas ele não joga como ponta. Ora ou outra vai cair pelo lado, vai atacar o espaço e vai ter que fazer essa jogada de lado. Mas não é o objetivo tê-lo aberto, mas sim como um segundo atacante”, concluiu.

O Bahia volta a campo às 18h30 de domingo, 5, diante do Botafogo, fora de casa, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Engenhão, no Rio de Janeiro.