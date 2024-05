Ceni prega cautela para jogo da volta: "Sei como é difícil jogar lá" | A TARDE

Na noite desta terça-feira, 30, jogando diante de sua torcida, o Esporte Clube Bahia largou na frente do Criciúma na disputa pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2024. Em partida válida pelo jogo de ida da 3ª fase da competição, o Tricolor de Aço venceu por 1 a 0, com gol marcado por Thaciano.

Após a partida, o treinador Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva e lamentou o fato da equipe não ter conseguido aplicar um placar mais elástico: "Acho que mais uma vez a gente controlou bem o jogo, mas é uma pena não sairmos com no mínimo dois gols de diferença".

"Sei como é difícil jogar lá em criciúma, estádio mais acanhado e que a torcida comparece, mas tenho certeza que vai ser uma grande batalha", salientou o comandante tricolor a respeito da dificuldade de enfrentar os catarinenses no Heriberto Hulse, casa do Criciúma.

Ainda durante a coletiva, Ceni destacou o rodízio feito no elenco durante os meses de janeiro e fevereiro, que permitiram que o treinador pudesse escalar os mesmos titulares da partida contra o Grêmio: "Hoje a gente entende um pouco mais o quanto valeu a pena a nós termos revezado a equipe durante os primeiros meses do ano, então Graças a Deus nós não temos sofrido com lesões musculares"