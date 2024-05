Bahia vence o Criciúma e leva vantagem para o jogo da volta | A TARDE

Em duelo inédito pela Copa do Brasil, o Esporte Clube Bahia recebeu o Criciúma na Arena Fonte Nova, nesta terça-feira, 30, em duelo válido pelo jogo de ida da 3ª fase da competição. Diante de sua torcida, o Esquadrão venceu os aurinegros por 1 a 0, com gol marcado por Thaciano. A partida de volta está marcada para o dia 23 de maio, no Estádio Heriberto Hülse, casa da equipe catarinense.

Primeiro tempo

Em duelo mata-mata, tanto Bahia, quanto Criciúma, iniciaram a partida com muita cautela, mas com leve domínio da equipe mandante, que jogando em casa, tentava ditar ritmo ao jogo. No entanto, mesmo com boas movimentações, as ações foram inofensivas, sem criar perigo à defesa catarinense.

Foi apenas aos 17 minutos da etapa inicial que a primeira grande oportunidade do jogo surgiu. Após grande levantamento de Luciano Juba, Cauly cabeceou contra a meta defendida pelo Criciúma e o goleiro Gustavo fez grande defesa, mas o lance já não valia mais nada, já que o bandeirinha marcou impedimento do camisa 8 tricolor.

Dez minutos depois da primeira chance de gol da partida, o Tricolor de Aço mais uma vez criou boa jogada para abrir o placar, desta vez com Éverton Ribeiro, que aproveitou um pequeno apagão do setor de meio-campo do Criciúma, carregando a bola até a entrada da área adversária, de onde chutou sem muita força, mas levando perigo ao gol defendido por Gustavo.

Aproveitando o bom momento e empurrado pela torcida, o Esquadrão seguiu tentando furar o bloqueio aurinegro, mas não obteve êxito, esbarrando na organização defensiva dos catarinenses.

Leia mais:

Mudança do Bahia para novo CT não acontecerá em curto prazo; entenda

Bahia nunca perdeu para o Criciúma jogando sob seus domínios

Segundo tempo

Assim como na etapa inicial, o Tricolor de Aço seguiu pressionando e criando volume ofensivo na área adversária, e por volta dos 10 minutos do segundo tempo, a equipe catarinense acabou cedendo. O camisa 16, Thaciano, foi quem abriu o placar após cruzamento de Santi Arias, que ficou livre depois de belo passe de Cauly.

Bahia 1x0 Criciúma



⚽️ Thaciano

🥾 Santiago Arias



🏆 Copa do Brasil | 3ª fase (ida)



pic.twitter.com/30LtSSKkch — Diário de Torcedor (@DiarioGols) April 30, 2024

Na sequência, aos 18 minutos, o Esquadrão teve a oportunidade de abrir dois gols de vantagem com Cauly, que passou pelo goleiro Gustavo e chutou para o gol quase sem ângulo, deixando a bola rolar pela frente da meta adversária, mas nenhum companheiro de equipe chegou para empurrar a bola para o fundo das redes.

Aos 34 minutos da etapa final, Ademir, que havia acabado de entrar no jogo, puxou um belo contra-ataque e quase ampliou o placar após chutar no contrapé do Gustavo, mas o arqueiro estava ligado no lance e impediu o segundo gol do Esquadrão.

Cinco minutos depois, aos 39, o Bahia teve mais uma chance clara de gol, agora com De Pena, que ao chutar contra a meta do Criciúma, viu a bola desviar e quase enganar o goleiro aurinegro, mas em uma noite inspirada, Gustavo conseguiu defender.

Próximo jogo

O Tricolor de Aço volta à campo neste domingo, 5, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, às 18h30, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, visando manter a boa fase na competição.