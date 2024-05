Bahia nunca perdeu para o Criciúma jogando sob seus domínios | A TARDE

Buscando manter a boa fase neste momento da temporada, o Esporte Clube Bahia recebe o Criciúma, na Arena Fonte Nova, nesta terça-feira, 19h, em duelo válido pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Valendo vaga nas oitavas de final do torneio nacional, o Esquadrão entra em campo com um fator favorável no histórico do confronto. Isso porque o Bahia nunca perdeu para o Criciúma jogando dentro de casa. Na história, baianos e catarinenses se enfrentaram com mando de campo do Tricolor de Aço em dez ocasiões, sendo quatro triunfos e seis empates.

No retrospecto geral do duelo, a vantagem também é do Bahia. No total, as equipes já ficaram frente a frente em 22 oportunidades na história, com o Esquadrão saindo vitorioso oito vezes, o Criciúma vencendo sete e o empate prevalecendo em outras sete ocasiões.

Além disso, a equipe azul, vermelha e branca tenta manter outra estatística de pé neste jogo: a invencibilidade do time principal na Arena Fonte Nova em 2024. A única derrota jogando sob seus domínios na temporada aconteceu na estreia da equipe no ano, na partida contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano, no dia 17 de janeiro, quando a equipe titular realizava a pré-temporada em Manchester.