Jean Lucas projeta duelo contra o Criciúma: "temos que ser cirúrgicos” | A TARDE

Na segunda-feira, 29, o elenco do Bahia se dedicou aos preparativos para o confronto contra o Criciúma, marcado para esta terça-feira, 30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela Copa do Brasil. Após os treinos, o volante Jean Lucas foi o entrevistado do dia no CT Evaristo de Macedo. Ele enfatizou a atmosfera positiva e a qualidade do grupo, expressando confiança no sucesso do Bahia ao longo das competições desta temporada.

“O clima está muito bom, está muito gostoso. Vocês podem ver. A gente mantém essa intensidade dentro de campo e com a qualidade que a gente tem, temos tudo para sermos uma grande equipe durante a temporada. Temos excelentes jogadores ali dentro de campo. É continuar com essa intensidade dentro de campo que a gente vai fazer um grande ano, declarou o meio-campista.

Leia mais:

Com Cuesta de volta, Bahia treina de olho na Copa do Brasil

Jean Lucas ressalta que, em relação ao jogo de terça-feira, 30, o Bahia precisa ser mais preciso do que foi diante do Grêmio, dada a natureza do formato da Copa do Brasil: “A oportunidade que a gente tiver, a gente tem que matar o jogo porque é Copa do Brasil. Sabemos que é um jogo muito importante de mata-mata. Então a oportunidade que a gente tiver, temos que ser muito mais cirúrgicos”.

Jean ainda falou sobre a fase goleadora que tem vivido na carreira desde que chegou ao Esquadrão no começo do ano.

“Fico muito feliz porque, como eu falei, eu só tinha feito 5 gols na minha carreira até aqui. Então eu já fiz 5 em 22 jogos aqui. Então, eu espero que eu continue fazendo gols e ajudando o Bahia. Não só com gols, mas performando bem dentro de campo. Que é isso que é o mais importante”, destacou.