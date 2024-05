Com Cuesta de volta, Bahia treina de olho na Copa do Brasil | A TARDE

Na manhã desta segunda-feira, 29, a equipe do Bahia realizou seu único treino antes do confronto contra o Criciúma, marcado para esta terça-feira, 30, na Arena Fonte Nova, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Após uma sessão de aquecimento na academia, os jogadores dirigiram-se ao auditório do CT Evaristo de Macedo, onde assistiram a uma análise em vídeo da vitória sobre o Grêmio, ocorrida no último sábado, 27, pelo Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

Everaldo sai de contestado a Top 5 na artilharia da Arena Fonte Nova

Em seguida, o time partiu para o campo. Depois de um breve aquecimento, os jogadores foram divididos em grupos. Os titulares do jogo anterior participaram de uma atividade de futevôlei, seguida por exercícios de finalização. Enquanto isso, os demais jogadores foram envolvidos em um coletivo tático sob a orientação de Rogério Ceni, onde ajustes foram feitos e instruções foram dadas.

Alguns jogadores da base também estiveram presentes na atividade, e o zagueiro Victor Cuesta, que ficou de fora da última partida do Esquadrão, participou normalmente do treinamento. Ryan e Acevedo, por outro lado, dedicaram-se aos trabalhos de recuperação física.