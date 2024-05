Everaldo sai de contestado a Top 5 na artilharia da Arena Fonte Nova | A TARDE

Contratado com o peso de substituir Gilberto, o atacante Everaldo já vivenciou momentos de euforia e de contestação desde a sua chegada ao Bahia. Contratado para ser o homem gol, o jogador sofre a pressão do torcedor por conta da falta de ações que balance as redes adversárias, porém, depois do Ba-Vi parece que reconquistou a confiança do seu torcedor.

A principal cobrança fica por conta da ausência de gols, sempre comparado a Gilberto, porém Eve tem uma justificativa para os números serem abaixo do esperado pela torcida.

“Venho jogando de uma forma que não sou o centroavante. Faço uma função diferente. Ajudo mais na marcação. Dei mais assistências jogando pelo lado do que dentro da área finalizando. Isso faz com que eu tenha menos chances. Acredito que tive algumas oportunidades e acabei errando, o que é normal", comentou o atacante.

O camisa 9 foi, ao lado de Biel, o responsável por modificar a postura do time no Ba-Vi, realizado pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ao ter participação nos dois gols, tendo feito um deles e começado a jogada do primeiro gol do Esquadrão, e depois da partida mostrou sua irritação com o resultado adverso, quando entrou em campo estava 2 a 0 para o rival.

“Esse jogo estava muito difícil pra gente. Tínhamos posse de bola, mas a gente não finalizava em gol. Mesmo do lado de fora, ficamos observando e motivando um ao outro, sabendo que quando entrar a gente ia para resolver. E de fato eu e o Biel conseguimos participar dos gols para empatar o confronto. Fiquei feliz pelo gol que fiz no clássico. Mas o gostinho que ficou é de que poderíamos virar”, resumiu o atacante.

Essa participação no clássico fez com que o técnico Rogério Ceni tivesse uma dúvida na escalação da equipe a ponto de decidir faltando poucas horas para a partida acontecer."Até quatro ou cinco horas antes do jogo eu ainda tinha dúvida, mas achei que deu certo por ele segurar essas bolas longas", declarou o treinador.

A aposta deu certo. Além de ter feito o gol que resultou no triunfo do time, o atacante chegou a uma marca importante nos números do Bahia na Arena Fonte Nova e chegou a lista dos maiores artilheiros na praça esportiva.

Com a camisa do Esquadrão forma 25 gols marcados, cinco nesta temporada, e oito assistências, três em 2024.

Confira a lista de artilheiros da Arena Fonte Nova:

Gilberto: 30 gols

Edigar Junio: 27 gols

Kieza: 22 gols

Hernane: 18 gols

Everaldo e Régis: 14 gols