Everaldo decide e Ceni explica escolha: "Mais peso na área" | A TARDE

Pela 4ª rodada do Brasileirão, o Bahia venceu o Grêmio por 1 a 0 na noite deste sábado, 27. O golaço solitário de Everaldo garantiu mais três pontos para o Tricolor na Arena Fonte Nova. O atacante, inclusive, foi novidade na escalação para esta partida.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Rogério Ceni revelou que tinha dúvidas entre começar com o camisa 9 e Biel, e explicou a escolha pelo centroavante, que marcou pela segunda rodada consecutiva.

“Eu acho que o Everaldo jogou muitos jogos nessa função. O Everaldo e o Thaciano. Eu fiquei bastante na dúvida, entre começar com o Biel ou começar com o Everaldo hoje. Mas eu achei que seria mais interessante botar esses dois jogadores um pouco mais próximos à área, ter mais peso na área, mais chances de gol, tentar fazer com que o Thaciano se movimentasse um pouco mais por fora. Hora o Thaciano, hora o Jean. Com o Juba na posição a gente consegue dar um equilíbrio um pouco maior”, disse Ceni.

“Eu gostei do jogo do Everaldo. Não pelo gol só, mas o jogador que consegue segurar a bola, reter um pouco mais a bola à frente, dar um pouquinho mais de tempo para o time sair de trás, são características que você vai tentando achar dentro do jogo. Eu também tenho as dúvidas. Essa, até quatro, cinco horas antes do jogo, eu ainda pensava um pouco em como fazer, mas achei que pra hoje o Grêmio é um time de mais força, pesado, e eu achei que precisava de um cara mais à frente, para também poder segurar essa bola”, complementou.

Leia mais: “Calma, Calabreso”, ironiza Bahia após protesto de Renato Gaúcho

Leia mais: "Tomar gol ninguém quer", afirma Marcos Felipe após não ser vazado

O comandante tricolor também elogiou a atuação do zagueiro Kanu, que atuou no lado esquerdo, que não é o seu. Após perder a vaga no time titular para Gabriel Xavier, Kanu fez dupla de zaga com jogador de 22 anos revelado pelo Bahia.

“Tem que se destacar a partida dele, foi muito seguro. Jogando pelo lado contrário que ele joga, deixando o Gabriel jogar na direita. Os dois gostam mais de jogar naquela função. Eu não lembro de nenhum erro de Kanu durante o jogo. É um cara que, comportamentalmente, continua a mesma pessoa. Eu até treinei com o Rezende na função. Quando se tem um pouco mais de tempo, dá para fazer alguns testes”, afirmou o treinador.

“O Cuesta não pôde jogar hoje pela cirurgia que fez no nariz. Eu acho que para terça-feira tem grande chance dele poder estar à disposição. Mas o que eu mais fico feliz é que a dupla de zaga fez um jogo bem seguro. O time como um todo. O Juba fez um jogo linear, o meio construiu bem. Mas o Kanu, por jogar do lado esquerdo, eu preferi deixar o Gabriel na dele que ele vinha jogando e o Kanu se adaptar da maneira como foi e fiquei muito feliz por ele”, completou.

Na 5ª rodada do Brasileirão o Bahia encara o Botafogo, no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para as 18h30 de domingo, 5. Antes disso, na terça-feira, 30, o Tricolor recebe o Criciúma na Arena Fonte Nova pela 3ª fase da Copa do Brasil.