"Tomar gol ninguém quer", afirma Marcos Felipe após não ser vazado | A TARDE

O triunfo de 1 a 0 sobre o Grêmio na noite deste sábado, 27, foi a primeira partida do Brasileirão em que o Bahia não sofreu gols. Além dos três pontos, Marcos Felipe teve mais esse motivo para comemorar.

Em entrevista após a partida, o goleiro ressaltou o fato da equipe estar 100% na Arena Fonte Nova e que o fato de não ter sido vazado diante do Grêmio reforça o trabalho do grupo para que os resultados sejam alcançados.

“Primeiramente agradecer a Deus e depois exaltar a força do grupo. Continuamos invictos na Fonte Nova e não tomamos gols, isso é fruto de muito trabalho. Nós sabemos que tomar gol ninguém quer, mas trabalhamos para sempre sairmos zerados. Ficamos muito felizes e quero dedicar esse triunfo para a torcida e em especial para minha esposa, Roberta, e para minhas filhas. Todo o grupo está de parabéns, estamos construindo uma boa campanha e queremos conquistar mais triunfos pela frente”, disse o jogador ao Premiere.

Já Everaldo, autor do único gol do jogo, comemorou o resultado nas redes sociais do clube. “Bora, nação! Mais três pontos dentro de casa com a torcida maravilhosa, como sempre. Obrigado por tudo! Bora Bahêa, minha p****”, declarou o camisa 9.

Na 5ª rodada do Brasileirão o Bahia encara o Botafogo, no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para as 18h30 de domingo, 5. Antes disso, na terça-feira, 30, às 19h, o Tricolor recebe o Criciúma na Arena Fonte Nova pela 3ª fase da Copa do Brasil.