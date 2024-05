Bahia x Criciúma: Onde assistir e prováveis escalações | A TARDE

Após vencer com autoridade o Grêmio neste sábado, 27, em confronto válido pela 4ª rodada do Brasileirão, o Esporte Clube Bahia volta suas atenções para a decisão contra o Criciúma, nesta terça-feira, 30, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O duelo está marcado para às 19h, na Arena Fonte Nova, em jogo de ida da 3ª fase da competição nacional.

Bahia

A equipe comandada por Rogério Ceni vive bom momento na temporada. Com sete pontos somados no Campeonato Brasileiro de 2024, o Tricolor de Aço ocupa a 5ª colocação e está invicto há três partidas, vencendo os duelos contra Fluminense e Grêmio, ambos dentro de casa, e empatando com o rival Vitória, no Barradão.

Criciúma

Assim como o Esquadrão, o Criciúma também está em grande fase e vem de uma expressiva goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, fora de casa, neste sábado, 27. Além disso, a equipe catarinense está invicta no Brasileirão 2024.

Onde assistir: Sportv e Premiere.

Escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (De Pena ou Rezende), Jean Lucas e Cauly; Éverton Ribeiro, Thaciano (Ademir) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Wilker Ángel (Walisson Maia) e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Higor Meritão, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Arthur Caíke (Felipe Vizeu) e Yannick Bolasie (Éder). Técnico: Cláudio Tencatti.