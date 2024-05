Mudança do Bahia para novo CT não acontecerá em curto prazo; entenda | A TARDE

A alta cúpula da SAF do Bahia se reuniu com os conselheiros da associação na noite desta segunda-feira, 29, na Arena Fonte Nova, para apresentar o balanço das atividades relacionadas ao departamento de futebol no ano de 2023. O encontro contou com as presenças do CEO Raul Aguirre, o diretor de futebol Carlos Santoro, o diretor da divisão de base Marcelo Teixeira, a diretora de performance e saúde, Natália Bittencourt, entre outros.

Entre os diversos temas abordados, estava o novo centro de treinamento, previsto para ser construído em uma área mais próxima ao aeroporto de Salvador, como antecipou o Portal A TARDE em outubro de 2023. Raul Aguirre esclareceu que há a intenção da construção deste novo CT, mas que não é uma situação emergencial e não existe nenhum terreno escolhido ou em negociação no momento.

Em fevereiro deste ano, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou que houve conversas com o Bahia que, na ocasião, solicitou ajuda para encontrar um terreno de grande porte para a construção de um CT com aproximadamente 200 mil metros quadrados — tamanho equivalente a 28 campos de futebol.

Notícias anteriores apontaram que um terreno na Via Metropolitana, entre Lauro de Freitas e Camaçari teria sido escolhido pelo Bahia. No entanto, a Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA), Defensoria da União (DPU) e Ministério Público Federal (MPF), em ação conjunta, emitiram uma recomendação para impedir a construção de um possível centro de treinamento no local, onde está situada a comunidade quilombola do Quingoma.

A construção do novo CT do Bahia neste terreno em específico está descartada. No entanto, o clube ainda segue avaliando outras opções.

Além de não ter um novo terreno para a construção do novo CT, a diretoria entende que a Cidade Tricolor, localizada em Dias D’Ávila, atende as necessidade de futebol profissional, divisões de base e futebol feminino, e por isso, tem investido na estrutura.

O Portal A TARDE apurou ainda que existe a possibilidade da construção de uma escola dentro da Cidade Tricolor para atender os jovens que fazem parte das categorias de base do clube e também à comunidade ao redor.

A climatização total da academia, aquisição de novos equipamentos e a construção do alojamento para as Mulheres de Aço também estão entre as ações feitas no CT Evaristo de Macedo pelo departamento de futebol do Bahia.