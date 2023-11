Grupo City quer construir novo CT perto do aeroporto para o Bahia | A TARDE

Preocupado com a distância e segurança de utilizar o CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila, o Grupo City pretende construir um novo centro de treinamento para o Bahia, que seja mais próximo do Aeroporto de Salvador e da Arena Fonte Nova, conforme apuração do Portal A TARDE.

O tema foi motivo de reunião nesta semana entre o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e outros secretários do governo da Bahia. A intenção é contar com a ajuda estadual para encontrar um terreno que seja próximo ao Aeroporto de Salvador, o que pode compreender bairros de Salvador e Lauro de Freitas.

O Bahia já é dono do Fazendão, centro de treinamento localizado em Itinga, e que engloba os critérios relacionados à distância. No entanto, o objetivo do Grupo City é construir um equipamento com 'padrão internacional' e o Fazendão não tem o tamanho necessário para as necessidades de construção. Também não existe possibilidade de expansão.

Em 2020, o Bahia inaugurou o CT Evaristo de Macedo, equipamento moderno e amplo, que conta até com um hotel. No entanto, a logística não tem sido fácil e, somente neste ano, os jogadores Everaldo e Raul Gustavo sofreram acidentes na rodovia que dá acesso ao local. Existe preocupação com a segurança e comodidade para os atletas e comissão técnica.

Fazendão, antigo CT do Bahia, utilizado até 2020 | Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Interesse na Arena Fonte Nova

Na reunião com o Governo do Estado, o Grupo City também reforçou interesse em administrar a Arena Fonte Nova. Atualmente, o equipamento é administrado via parceria público-privada (PPP) com a Fonte Nova Negócios e Participações. O contrato é válido até o final de 2028.

Conforme apuração do Portal A TARDE, o Grupo City já está em contato com a concessionária que opera a Arena Fonte Nova. O intuito inicial é fazer alterações no estádio que possibilitem eventos de entretenimento mais ligados ao futebol.

Novo Bahia Day

Outra pauta da reunião foi a comemoração ao 'Bahia Day', evento que aconteceu em setembro deste ano, em Manchester, cidade da Inglaterra em que está sediado o Manchester City. Existe possibilidade que o evento seja maior para a possível edição de 2024, com o intuito de levar empresas da Bahia e mais da cultura do estado.