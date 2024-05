"Resultado bom, mas perigoso", diz Thaciano após triunfo | A TARDE

O Esquadrão saiu na frente na primeira partida da 3ª fase da Copa do Brasil e decide vaga nas oitavas de final no dia 23 de maio, no Estádio Heriberto Hulse, casa do Criciúma. Autor do gol do triunfo tricolor sobre a equipe catarinense, na noite desta terça-feira, 30, Thaciano exaltou o resultado, mas lamentou o placar do confronto.

"O mais importante foi o nosso triunfo. Pelo jogo que a gente vinha fazendo poderia ter sido mais, mas é isso, agora é descansar e pensar no domingo", disparou o camisa 16.

Leia mais:

Ceni prega cautela para jogo da volta: "Sei como é difícil jogar lá"

Artilheiro do Bahia no ano, o jogador destacou que mesmo com a vantagem, a equipe não pode se acomodar com o resultado: "1 a 0 é uma pequena vantagem e nós não podemos ‘sentar’ nesse resultado".

"Foi um resultado bom, mas perigoso. A gente sabe que em jogo de Copa o quanto antes a gente conseguir matar o resultado melhor", afirmou Thaciano após o jogo.