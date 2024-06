Ceni reconhece jogo ruim do Bahia, mas ressalta: "Importante vencer"

Bahia não jogou bem, mas venceu o Fortaleza - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite de quinta-feira, 14, na Arena Fonte Nova e continuou no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo, o treinador Rogério Ceni reconheceu a atuação ruim da sua equipe, abaixo do que tem apresentado no competição.

"Acho que tecnicamente foi um jogo abaixo nosso. Temos que reconhecer. No primeiro tempo principalmente, não saiu como a gente imaginava. O que fica de importante é que vencer também é importante mesmo sem jogar bem. No segundo tempo tentamos o Biel para pressionar um pouco mais a saída deles, mas quando a gente recuperava a bola, a gente acelerava muito e errava", falou.

"Erros. Muitos erros de passe. Afobação na construção, acelerava demais. Tinha que trabalhar um pouco mais a bola para construir as jogadas. Acho que erramos mais hoje do que nas últimas sete rodadas. As trocas aconteceram por necessidade, não sei explicar como erramos tanto no primeiro tempo. Nós treinamos bem, mas hoje não repetiu a semana de trabalho. Mas repito que é de se orgulhar porque é um time que briga mesmo não tendo uma noite feliz, não deixa de competir pelo resultado final", acrescentou.

O Bahia é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos conquistados, atrás do líder Flamengo no saldo de gols. O próximo jogo do Tricolor será no domingo, 16, contra o Criciúma, no Heriberto Hülse.

