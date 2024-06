Marcos Felipe fala sobre título: "Precisamos nos manter no topo"

Marcos Felipe preza por resiliência na disputa pelo título - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Responsável por uma defesa que valeu como gol para a torcida do Bahia na partida desta quinta-feira, 13, contra o Fortaleza, o goleiro Marcos Felipe comemorou o resultado positivo e projetou a sequência do Esquadrão na competição, após o final da partida, mostrando-se confiante na disputa pelo título do Brasileirão Série A.

Na ocasião, pela primeira vez um jogador do Bahia se pronunciou publicamente sobre a busca pelo título brasileiro. O Tricolor é o segundo colocado do Brasileirão, com 17 pontos conquistados, atrás do líder Flamengo no saldo de gols.

“Se tratando hoje do Bahia, todo mundo quer vir aqui e fazer marcação individual, tirar e neutralizar a qualidade do nosso meio de campo, mas com resiliência, e com os jogadores que têm vindo do banco, nós vamos desempenhar o nosso melhor, porque precisamos nos manter no topo para irmos atrás desse título brasileiro”, afirmou o arqueiro tricolor.

Após oito rodadas do Campeonato Brasileiro, o Bahia ocupa a 2ª posição, com 17 pontos somados, alcançando a marca de aproximadamente 70,8% de aproveitamento, com cinco triunfos, dois empates e apenas uma derrota na competição.