Kanu e De Pena tomam terceiro cartão e estão fora do próximo jogo

Torcida do Bahia nesta quinta-feira, 13 - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em noite marcada por um jogo disputado, o Bahia venceu o Fortaleza por 1 a 0, com um gol decisivo de Jean Lucas, se consolidando na 2ª posição na tabela de classificação Campeonato Brasileiro Série A, com 17 pontos conquistados, mesma pontuação do Flamengo, que está na frente devido ao saldo de gols.

Leia mais:

Esquadrão chega a marca de dois meses sem perder

No entanto, o triunfo trouxe preocupações para o técnico Rogério Ceni, pois Kanu e De Pena receberam o terceiro cartão amarelo e vão desfalcar o Esquadrão na próxima partida contra o Criciúma, neste domingo, 16, às 18h30, no Estádio Heriberto Hülse, pela 9ª rodada da competição.

Apesar das ausências, o Bahia terá o reforço de Thaciano, que retorna ao time após cumprir suspensão na partida contra o Fortaleza.