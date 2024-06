Mesmo em noite pouco inspirada, Bahia vence e segue na cola do líder

Equipes se enfrentaram nesta quinta-feira, 13 - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Estreando a nova camisa tricolor para a sequência da temporada, o Bahia enfrentou o Fortaleza, em noite pouco inspirada dos comandados por Rogério Ceni. Após 12 dias sem ver o tricolor jogar, a torcida azul, vermelha e branca compareceu a Arena Fonte Nova nesta quinta-feira, 13, e viu o Esquadrão vencer o Leão do Pici por 1 a 0, com gol marcado por Jean Lucas, mesmo com as dificuldades impostas pelo adversário, que foi melhor durante boa parte do jogo.

Com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni permanece na 2ª posição do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos somados na tabela de classificação.

Primeiro tempo

O primeiro grande momento do jogo aconteceu aos 14 minutos, após bela jogada de Éverton Ribeiro, que encontrou Jean Lucas sozinho, cara a cara com o goleiro adversário, mas o camisa 6 não aproveitou a oportunidade e mandou por cima do gol.

Jogando de forma reativa, mesmo com o mando de campo, o Esquadrão até chegou a ficar atrás no placar, após cabeçada de Renato Kayzer balançar o fundo das redes, entretanto, o bandeirinha marcou impedimento, impedindo o gol do Leão do Pici.

Segundo tempo

Já na segunda etapa, o Fortaleza seguiu levemente superior na partida, comandando as ações do confronto, e por volta dos 8 minutos, Kayser quase abriu o placar após cruzamento pela direita, mas a bola passou a centímetros da meta defendida por Marcos Felipe.

Fazendo uma partida abaixo do esperado pelo torcedor, o Esquadrão teve uma grande oportunidade de abrir o placar aos 16 minutos do segundo tempo. Após vacilo do zagueiro Titi, ex-Bahia, Óscar Estupiñan recuperou a bola e ficou sozinho com o goleiro, no entanto, pecou na hora da finalização e mandou a bola para fora.

Depois de mais uma trapalhada da defesa do Leão do Pici, a bola sobrou para Biel, e o camisa 11 limpou a defesa para chutar, mas acabou acertando a trave. Na sequência, mais uma boa jogada envolvendo Biel, desta vez, o atacante de beirada achou Estupiñan fazendo a infiltração, e o atacante chutou de primeira, mas parou na defesa do arqueiro adversário.

Mesmo com dificuldades na partida, a equipe comandada por Rogério Ceni passou a dominar as ações ofensivas, e após as boas oportunidades de Biel e Estupiñan, o camisa 6, Jean Lucas, abriu o placar de cabeça, depois de belo cruzamento de Éverton Ribeiro, por volta dos 35 minutos da etapa final.

Quatro minutos depois, o goleiro Marcos Felipe fez uma defesa que valeu como gol para a torcida azul, vermelha e branca. Após uma bola longa, Gabriel Xavier não chega a tempo e Machuca, do Fortaleza, teve oportunidade de igualar o marcador, no entanto, esbarrou em uma grande defesa do arqueiro do Esquadrão.

Próximo duelo

O Tricolor de Aço volta à campo neste domingo, 16, às 18h30, em duelo válido pela 9ª rodada do Brasileirão Série A, contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse.