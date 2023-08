Em busca da recuperação, Bahia visita o São Paulo querendo sair do Z-4

Hoje é dia de Bahea. O Esquadrão precisa se recuperar no Brasileirão. O time do técnico Renato Paiva encara o São Paulo, às 11h, no Morumbi, em confronto válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O times vivem situações distintas em relação a tabela.

O Tricolor paulista vem de derrota por 2 a 1 no clássico frente ao Corinthians pela Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, o time de Dorival Jr. foi derrotado pelo Cuiabá por 2 a 1, em Mato Grosso. Primeiro time na zona de rebaixamento, Bahia vive uma fase complicada.

Após empatar sem gols com o Corinthians na última rodada, o Tricolor de Aço está há sete jogos sem vencer, sendo dois pela Copa do Brasil e cinco pela Série A. O último triunfo foi na 11ª rodada, contra o Palmeiras. Pontuar na capital paulista é fundamental para a sair do Z-4.

BAH

O time azul, vermelho e branco pode contar com os novos contratados: O goleiro Adriel, o lateral-esquerdo Camilo Cándido, o meio-campista Léo Cittadini e o atacante Rafael Ratão. Em compensação, o zagueiro e capitão Kanu está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

SPFC

Tricolor paulista terá os desfalques dos atacante Luciano (suspenso) e Calleri (edema na coxa). Outro desfalque será o técnico Dorival Jr, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.