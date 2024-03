Em casa cheia, Bahia encara a Juazeirense para voltar à liderança | A TARDE

Colados na tabela de classificação, Juazeirense (2º) e Bahia (3º) se enfrentam neste domingo, 25, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano, de olho na liderança e na classificação para a semifinal.

O Estádio Adauto Moraes, que é um dos principais trunfos do Cancão de Fogo, receberá bom público, já que 100% da carga de ingresso foi comercializada. Serão cerca de 5 mil torcedores prestigiando a partida da penúltima rodada do estadual. O técnico Carlos Rabello sabe da força da Juazeirense no Adautão e acredita que seu time vai se sair bem.

“Agora um jogo difícil contra o Bahia, um time grande do futebol brasileiro, alto investimento. Mas a Juazeirense vem se comportando muito bem com times grandes. Foi assim contra o Ceará, fizemos um bom jogo, e foi assim contra o Vitória. A história e o histórico da Juazeirense também é assim nos jogos em competições diferentes, sempre se comportou bem”, pontuou o comandante.

O Tricolor de Aço viajou de avião para Petrolina, cidade vizinha a Juazeiro, e desembarcou na noite deste sábado, 24. O volante Caio Alexandre sabe que a classificação está em jogo e não quer deixar a decisão da vaga para a última rodada.

“Acho que um triunfo nos aproxima muito de uma classificação. Então, a gente tem que estar pronto para não deixar para última rodada e tentar resolver já o nosso caminho dentro desse jogo contra a Juazeirense. A gente sabe da dificuldade que vai ser, [a Juazeirense] é uma equipe que está muito bem no Campeonato Baiano, porém a gente tem que dar o melhor para conseguir o triunfo”, disse o volante em entrevista coletiva na última sexta-feira, 23.

Time quase completo

Apesar da maratona de jogos, a Juazeirense tem apenas um desfalque confirmado para a partida, o volante Romarinho, que marcou um gol sobre o Vitória, no confronto pela Copa do Nordeste.

Escalação provável: João Guilherme, Gean, Zé Romário, Maurício e Yan Ferreira; Waguinho, Patrick, Mauro e Janeudo (Bruno Matos); Ian Augusto e Luís Soares.

Expulsos de fora

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com os volantes Rezende e Jean Lucas, expulsos no clássico Ba-Vi do último final de semana. Os jogadores atuaram contra o Moto Club, na quarta-feira, 21, pela Copa do Brasil, mas estão fora do jogo deste domingo.

Escalação provável: Adriel, Gilberto, Kanu, David Duarte (Victor Cuesta) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Yago Felipe, Everton Ribeiro (Thaciano) e Cauly; Biel (Ademir) e Everaldo (Oscar Etupiñán).

FICHA TÉCNICA

Juazeirense x Bahia, 8ª rodada do Campeonato Baiano de 2024

Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro

Data: domingo, 25/02/2024

Horário: 16h

Árbitro: Reinaldo Silva de Santana

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e José dos Santos Amador

Juazeirense: João Guilherme, Gean, Zé Romário, Maurício e Yan Ferreira; Waguinho, Patrick, Mauro e Janeudo (Bruno Matos); Ian Augusto e Luís Soares.Técnico: Carlos Rabelo

Bahia: Adriel, Gilberto, Kanu, David Duarte (Victor Cuesta) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Yago Felipe, Everton Ribeiro (Thaciano) e Cauly; Biel (Ademir) e Everaldo (Oscar Etupiñán). Técnico: Rogério Ceni