Em férias, Rogério Ceni comparece as instalações do Grupo City | A TARDE

Mesno de férias ao fim da temporada, o técnico Rogério Ceni não parou de trabalhar. O comandante do time azul, vermelho e branco está desde a última quarta-feira na sede do Grupo City, em Manchester, para uma série de ações junto ao conglomerado.

Antes do jogo Manchester City e Crystal Palace, neste sábado, 16, pelo Campeonato Inglês, Ceni postou nas redes sociais uma foto no Etihad Stadium, estádio do City, ao com o auxiliar técnico Charles Hembert.

"Obrigado ao Grupo City por nos receber esta semana e por todo esse aprendizado. Obrigado Ferran, Brian, Omar e toda equipe CFG. Boa sorte aos Citizens para o jogo de hoje", publicou Ceni em sua conta oficial no Instagram.

Desde sua chegada ao Bahia, Rogério Ceni planejava conhecer os processos e as acomodações do conglomerado na Inglaterra. A relação com o grupo está tão próxima, que o treinador revelou um contato por telefone com Ferran Soriano, que é o CEO do City Football Group, após a confirmação da permanência do Esquadrão na Série A.

Na próxima temporada, o Tricolor de Aço terá em disputa o Campeonato Baiano, as Copas do Brasil e do Nordeste, além do Campeonato Brasileiro da Série A.