Em grande temporada, Bahia não concretiza desempenho em títulos | A TARDE

Um paradoxo se impôs no Tricolor. Enquanto dentro de campo o modo de jogar do Bahia vem encantando os torcedores, gerando resultados – por exemplo, uma sequência de oito partidas sem perder no tempo regulamentar – os títulos ainda não chegaram na temporada e a equipe perdeu a final do Campeonato Baiano e foi eliminada, domingo, na semifinal da Copa do Nordeste para o CRB, na Fonte Nova. Em termos mais diretos, fica a pergunta: está faltando borogodó ao time?

Apesar do vexame em casa, diante de um time alagoano que cumpriu relativamente bem o seu objetivo no jogo, o Esquadrão de Aço é o vice-líder da Série A do Campeonato Brasileiro e, por enquanto, faz a sua melhor campanha na competição com o formato de pontos corridos com quatro triunfos, um empate e somente uma derrota. Além disso, tem um elenco consistente, com um treinador jovem, mas dono de um currículo cheio de títulos, e um investimento recorde na história do clube a partir da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Grupo City de Futebol.

A expectativa, portanto, é alta não apenas na competitividade, como também nas conquistas. O que coloca uma pulga atrás da orelha dos torcedores, entretanto, é que o mesmo time, com uma peça ou outra diferente, que ocupa a segunda colocação do Brasileirão, não conseguiu o maior objetivo nas duas competições mais tranquilas, digamos assim, por conta das suas escalas, estadual e regional.

O treinador Rogério Ceni, após o jogo contra o Galo da Pajuçara, lamentou a derrota nos pênaltis, a falta de uma taça no primeiro semestre e comentou que os desafios daqui em diante são maiores. “Lamento muito não estar na final da competição. É sempre melhor estar na final, tem uma atmosfera melhor para trabalhar. Mas agora é parar, refletir, treinar. A dificuldade do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil é maior. Lamento não ter conseguido um título no primeiro semestre. Dentro da nossa programação era importante a conquista de um título”, disse o técnico.

Sorte e capricho

Na sua avaliação da partida, o Bahia criou para ganhar, mas faltou sorte e capricho (ou será o borogodó?) nas definições ofensivas. “Tivemos boas jogadas, o goleiro fez uma grande defesa no final. Talvez não em um volume tão grande, mas boas chances. Faltou calma na decisão e um pouco de sorte. Jean Lucas finalizou na trave duas vezes. Isso faz diferença em um jogo eliminatório”, disse Ceni, acrescentando que a equipe tem condições de vencer as decisões e que todos os duelos são vistos com a mesma relevância, sendo que o “jogo mais importante é sempre o próximo”.

“Muitas vezes a gente venceu. São 17 jogos com 15 triunfos e dois empates na Fonte Nova. Uma marca que acho que não é tão costumeira para o clube. Mas é sempre doloroso quando você perde uma final, ou é eliminado. Temos que continuar trabalhando. Não conheço outra receita. Acho que hoje jogamos como fizemos em outros jogos do Brasileiros, tentamos, fizemos trocas no ataque. O estilo de jogo é sempre para frente, tentando vencer. Infelizmente a trave atrapalha, o goleiro adversário faz grandes defesas, mas nós criamos as chances”, argumentou.

Abatido após a derrota, o meia-atacante Thaciano chegou a pedir desculpas ao torcedor pelo time deixar escapar mais uma oportunidade de título na temporada. “Triste, a gente lutou, batalhou, mas infelizmente o gol não saiu. É seguir, o Campeonato Brasileiro está aí e precisamos dar sequência. Acho que aquele detalhe que faltou para sair o gol, se a gente tivesse caprichado mais. A gente está triste, temos que pedir desculpas ao nosso torcedor pois queríamos chegar nessa final”, afirmou o artilheiro do time na temporada, com nove gols.

“Um jogo difícil, de mata-mata, jogo único. Coisas do futebol, mas o ano tem sido positivo, muitos jogadores chegaram, estamos construindo um time com uma mentalidade de brigar por todos os campeonatos, estamos brigando, fazendo o nosso melhor. Nesses jogos a gente vai aprendendo e nos fortalecendo para vencer nas próximas oportunidades”, completou.

